Leverkusen will gegen Atletico Madrid "unbekümmert aufspielen" In der Bundesliga lief es für Bayer Leverkusen zuletzt wieder ganz ordentlich. Und in der Champions League will die Werkself den positiven Trend weiter ausbauen. Doch mit Atletico Madrid kommt auf Bayer auch ein schwerer Brocken zu. Bayer-Trainer Roger Schmidt weiß, dass sein Team gegen den spanischen Spitzenklub vor allem Herz und Leidenschaft braucht. "Ja, im Bereich der Erfahrung werden wir sie nicht schlagen können. Das ist eindeutig, deshalb sollten wir es auch gar nicht probieren. Wir sollten probieren das zu machen, was uns auszeichnet. Eben halt sehr unbekümmert aufzuspielen. Mit sehr viel Herz und Leidenschaft unser Spiel auf den Platz zu bringen. Nicht so viel nachzudenken, über das, was auf dem Spiel steht." Gegen Atletico hat Leverkusen noch eine kleine Rechnung offen. Vor zwei Jahren kickten die Spanier Schmidts Elf aus dem Wettbewerb. Das soll in diesem Jahr möglichst anders werden. Schmidt setzt auch auf den wiedererstarkten Chicharito, der zuletzt gegen Augsburg mit seinen zwei Treffern zum Erfolg beisteuerte. "Chicharito ist in einer blendenden Verfassung. Er ist super rausgekommen aus der Winterpause. Hat in allen Spielen, finde ich, gute Leistungen gezeigt. Sehr viel gearbeitet für die Mannschaft. Und hat natürlich eine große Qualität, wenn's darum geht, die Chancen, die wir uns rausspielen, zu verwerten." Doch auch mit einem fitten Chicharito wird es gegen Atletico schwer. Die Spanier lieferten eine Galavorstellung beim letzten Ligaspiel ab. Dementsprechend selbstbewusst gab sich Madrids Trainer Diego Simone. "In den letzte Jahren haben wir viele Champions League Spiele gespeilt, aber morgen ist es real. Das Spiel morgen zählt. Wir spielen gegen ein Team mit viel Herz und Leidenschaft, das mit Intensität spielt. Aber wir sind genauso ein Team mit hoher Intensität." Die Partie steigt am Dienstag Abend in Leverkusen.