Hannover siegt in Dresden und baut Platz zwei aus

Auf dem direkten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga sind der VfB Stuttgart und Hannover 96 derzeit nicht aufzuhalten. Die Schwaben legten bereits am Freitagabend vor, Hannover am Sonntag durch einen Auswärtssieg in Dresden nach. Nur Eintracht Braunschweig schwächelt derzeit: Die Norddeutschen...