Rodel-Olympiasieger Loch verzichtet auf Start in Korea

Pyeongchang Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat wegen einer Grippe auf den Start beim vorletzten Weltcup der Saison im südkoreanischen Pyeongchang verzichtet. Das teilte eine Sprecherin des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) mit.

Dadurch entgeht dem 27-Jährigen wohl die letzte theoretische Chance auf seinen sechsten Weltcup-Gesamtsieg in Serie. Schon vor dem Rennen auf der Olympia-Bahn hatte Loch 77 Punkte Rückstand auf den Russen Roman Repilow. Repilow würde in Korea schon ein 17. Rang genügen, um beim Saisonfinale am kommenden Wochenende in Altenberg nicht mehr von Loch eingeholt werden zu können.