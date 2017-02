Grizzlys siegen sich endgültig ins Viertelfinale

Wolfsburg Fünfter Sieg in Folge, 14 von 15 möglichen Punkten aus den vergangenen fünf Spielen: Vorsicht an der Bahnsteig-Kante, der Grizzlys-Express rauscht mit Volldampf ins Play-off-Viertelfinale! Am Freitagabend besiegte Wolfsburgs Eishockey-Erstligist die Straubing Tigers mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1) nach...