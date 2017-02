Wellinger nach Aufholjagd Dritter bei Skisprung-Weltcup

Pyeongchang Deutschlands Skisprung-Ass Andreas Wellinger hat eine grandiose Aufholjagd mit dem achten Weltcup-Podestplatz in dieser Saison gekrönt.

Bei der WM-Generalprobe in Pyeongchang sprang der Team-Olympiasieger im Finale vom 16. auf den dritten Rang nach vorn. "Dass es so ausgeht, hätte ich nie geglaubt. Das ist wieder ein neues Erlebnis für mich", sagte Wellinger.

Nach Sprüngen auf 99 und 112 Meter musste der 21-Jährige nur dem Polen Maciej Kot, der sich mit Weiten von 108,5 und 110,5 Meter durchsetzte, und Stefan Kraft den Vortritt lassen. Der Österreicher hatte in der Qualifikation mit 113,5 Metern einen Schanzenrekord aufgestellt. Wegen zu starken Windes war der Wettbewerb von der Großschanze auf den kleinen Olympia-Bakken verlegt worden.

Bei wechselnden Windbedingungen sprang Andreas Wank als Neunter mit 102 und 103 erstmals in diesem Winter in die Top Ten. Für eine WM-Nominierung reichte es jedoch nicht mehr. Die letzten beiden Tickets für die Titelkämpfe in Lahti vergab Bundestrainer Werner Schuster an Stephan Leyhe, der Zwölfter wurde, und Karl Geiger. Der Bayer fiel als Halbzeit-Sechster noch auf Rang 25 zurück. Richard Freitag musste wegen eines grippalen Infekts auf einen Start verzichten.