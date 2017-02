Kiel kassiert Heimniederlage

Kiel Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League das Gruppenspiel gegen Ungarns Rekordmeister Veszprem verloren und besitzt nur noch geringe Chancen auf den dritten Platz. Die Norddeutschen unterlagen gestern Abend in der heimischen Arena mit 25:27 (15:15). In der umkämpften Partie war Niklas...