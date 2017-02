Dahlmeier holt erneut Biathlon-Gold: Sieg im Einzel

Hochfilzen Laura Dahlmeier hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften ihr drittes Gold und damit bereits ihre vierte WM-Medaille in Hochfilzen gewonnen. Die 23-Jährige setzte sich im Einzel über 15 Kilometer mit nur einem Fehlschuss vor der Tschechin Gabriela Koukalova und Alexia Runggaldier aus Italien durch. "Ich bin total k.o. Es ist superanstrengend gewesen", sagte Dahlmeier nach dem Zieleinlauf. Damit hat die Partenkirchnerin saisonübergreifend in neun WM-Rennen in Serie Edelmetall geholt und den Rekord der Norwegerin Tora Berger eingestellt.

