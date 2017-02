Deutsche Tennis-Damen verpassen Halbfinale und müssen in Relegation

Lahaina Die deutschen Tennis-Damen haben nach einer Niederlage gegen Rekordsieger USA den Einzug in das Halbfinale im Fed Cup verpasst und müssen um den Verbleib in der Weltgruppe bangen. Andrea Petkovic verlor in Lahaina gegen Coco Vandeweghe 6:3, 4:6, 0:6. Damit geriet die Auswahl von Teamchefin Barbara Rittner auf Hawaii uneinholbar 0:3 in Rückstand. Tags zuvor hatte sich Petkovic Alison Riske mit 6:7, 2:6 geschlagen geben müssen. Julia Görges konnte die beim Stand von 3:6, 1:3 abgebrochene Partie gegen Vandeweghe wegen einer Knieverletzung nicht fortsetzen.

