Zweiter ATP-Titel für Alexander Zverev

Alexander Zverev hat das Turnier in Montpellier gewonnen. Foto: dpa

Montpellier Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat den zweiten ATP-Titel seiner noch jungen Kariere gefeiert. Bei den Open Sud de France in Montpellier setzte sich der 19-Jährige im Finale gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 7:6 (7:4), 6:3 durch.

Im Halbfinale hatte Zverev Gasquets Landsmann Jo-Wilfried Tsonga in drei Sätzen ausgeschaltet. Gegen Gasquet zeigte der gebürtige Hamburger von Beginn an eine starke Vorstellung und überzeugte mit druckvollem Spiel. Nach 1:28 Stunden verwandelte die deutsche Nummer eins ihren vierten Matchball. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in St. Petersburg seinen ersten Titel gewonnen.