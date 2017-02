Unbesiegte zu Gast bei den Löwen

Braunschweig. Wenn sie nichts zu verlieren hatten, haben Braunschweigs Basketballer bislang am besten gespielt. Und so könnten die Fans am Sonntag – beim letzten Heimspiel für die nächsten sechs Wochen – möglicherweise ein attraktives Spektakel erleben, wenn die bislang stärkste BBL-Mannschaft bei...