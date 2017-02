Der Befreiungsschlag bleibt aus

Eintracht Braunschweig kommt in der Rückrunde nicht so richtig in Schwung. Vom Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg brachten die Zweitliga-Fußballer am Freitag zwar einen wichtigen Punkt mit, der erhoffte Befreiungsschlag nach einem Zähler aus zwei Spielen war das 1:1 (1:0) trotz einer ordentlichen...