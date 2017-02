Roger Schmidt unter Druck Der Trainer von Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, steht vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt gehörig unter Druck. Die Werkself steht in der Bundesliga derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Gemessen an den Ansprüchen in Leverkusen viel zu wenig. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge. Roger Schmidt und seine Spieler brauchen jetzt dringend einen Sieg: "Wir brauchen jetzt natürlich wieder ein gutes Spiel, ein Spiel, wo wir als Mannschaft sehr geschlossen auftreten, alles geben, um am Ende eben das gute Ende für uns zu haben. Wir werden sicherlich kein perfektes Spiel liefern können, dafür fehlt uns, glaube ich, fehlt uns im Moment so das nötige Selbstvertrauen, das man sich dann durch gewonnene Spiele aufbaut. Aber wir sind in der Lage, ein gutes Spiel zu machen, uns reinzuarbeiten in das Spiel und dann eben halt auch über eine geschlossene Mannschaftsleistung die drei Punkte zu holen." Mit Eintracht Frankfurt kommt allerdings eine Mannschaft nach Leverkusen, die schon seit Wochen auf einer Welle des Erfolges schwimmt. Nach 19 Spieltagen steht das Team von Nico Kovac auf dem dritten Tabellenplatz, auch im Pokal sind die Frankfurter noch dabei. Dass es in Leverkusen nicht rund läuft, hat man auch in Frankfurt zur Kenntnis genommen. Für das Spiel am Samstag habe das aber keine große Bedeutung, sagt Kovac: "Es ist etwas Unruhe im Moment in Leverkusen, aber das heißt nicht, dass morgen dort eine Mannschaft auf dem Platz sein wird, die plötzlich alles falsch macht. Wir sind uns bewusst, dass es schwer werden wird, aber wir fahren dorthin und wollen punkten. Wenn wir punkten, halten wir Leverkusen auf Distanz, und das ist morgen auch unser Ziel." Trotz des derzeitigen Tabellenstands gab sich Kovac bescheiden. Im Gegensatz zu Bayer Leverkusen sei Eintracht Frankfurt noch keine Spitzenmannschaft.