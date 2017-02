Trainieren mit den Stars Für Fatima Al Ali war das ein ganz großer Moment. Die 26-jährige Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten liebt Eishockey. Jetzt durfte sie gemeinsam mit den Stars ihres Lieblingsteams, den Washington Capitals, in den USA trainieren. Al Ali spielt selbst Eishockey und verbringt den größten Teil ihrer Freizeit auf Kufen. Das sie mit dem Eishockey-Schläger umgehen kann, wurde schnell deutlich. "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich spiele seit sechs Jahren Eishockey, das hier hatte ich nicht erwartet." Die Einladung zum Training hatte die junge Frau der Washingtoner Eishockey-Legende Peter Bondra zu verdanken, der sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesehen hatte. "Ich war total begeistert, als ich ihren Trick gesehen habe. Und ich habe sie gefragt, ob sie das noch einmal machen kann. Dann habe ich gefragt, ob ich das Filmen darf. Und dann habe ich es auf Twitter gestellt." Die Kunststücke von Al Ali wurden von vielen Menschen gesehen. Für sie hat es sich gelohnt.