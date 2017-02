Deutsches NHL-Duo Greiss und Seidenberg siegen mit den Islanders

Philadelphia Die Eishockey-Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg sind mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL näher an die Playoff-Plätze gerückt. Das Team aus Brooklyn gewann am Donnerstag (Ortszeit) beim direkten Konkurrenten Philadelphia Flyers mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)...