Pyrotechnik – Hannover 96 erhält hohe Geldstrafe

Frankfurt/Main Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist wegen des Fehlverhaltens einer seiner Anhänger hart bestraft worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Niedersachsen am Donnerstag wegen unsportlichen Verhaltens der Fans in vier Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 48.000...