Spradley trainiert die Basketballer in Vechta

Vechta Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat Doug Spradley als neuen Trainer verpflichtet. Der 50 Jahre alte Deutsch-Amerikaner trat gestern die Nachfolge des entlassenen Andreas Wagner an und soll den Abstieg des Aufsteigers verhindern. Spradley war zuletzt Coach in Würzburg und erhält in Vechta einen...