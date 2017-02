Verständnis für Lahm bei Bayern-Fans Am Mittwoch mussten nur die Spieler von Bayern München über die Hürden springen, die am Dienstagabend nicht beim Pokalsieg gegen den VFL Wolfsburg auf dem Platz standen. Die anderen - darunter auch Kapitän Philipp Lahm - machten Regenerationstraining hinter verschlossenen Türen. Lahm hatte nach dem Spiel gegen Wolfsburg angekündigt, dass er seine Fußballer-Karriere zum Ende der Saison beenden will. Ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrages bei Bayern München. Hautbegründung: Er wolle immer das Beste geben, doch das gehe nur noch bis zum Ende der Saison. Einen Wechsel auf den Posten des Sportdirektors schloss Lahm zum jetzigen Zeitpunkt aus. Mit den Münchenern wurde er siebenmal deutscher Meister und sechsmal DFB-Pokalsieger, 2013 gewann er auch die Champions League. Das er jetzt geht, können die meisten Bayern-Fans gut verstehen: "Im Prinzip hat er alles erreicht. Deswegen ist er ja auch sicher von der Nationalmannschaft zurückgetreten und deswegen macht er es jetzt bei Bayern genau so. Er hat seinen Weg eigentlich immer durchgezogen und Hut ab." "Naja, er hat vieles erreicht, oder alles erreicht. Ich würde sagen, er könnte sich jetzt auch zur Ruhe setzten und Familie erst mal und dann weiter in die Zukunft schauen." "Das ist schon ein riesiger Einschnitt, bei der Erfahrung und ja... So einen Alteingesessenen wieder zu verlieren, das ist schon hart, denke ich mal." Bis er geht, will Lahm nach eigener Aussage ein Vorbild für die jungen Spieler sein. Am liebsten - das ist wohl klar - würde er sich mit dem Gewinn von Meisterschaft, Pokal und Champions League bei den Fans verabschieden.