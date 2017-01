Hannover zieht mit Sieg an Eintracht vorbei

Hannover Hannover 96 hat mit einem Arbeitssieg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team gewannen gestern Abend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit1:0 (0:0) und zog wegen des besseren Torverhältnisses am VfB Stuttgart und an Eintracht Braunschweig vorbei auf Platz eins. ...