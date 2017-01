„Schmerzen stören mich nicht so“

Das Wochenende in Cortina d’Ampezzo lief nicht nach dem Geschmack von Lindsey Vonn. Sturz im Training am Freitag, Sturz in der Abfahrt am Samstag – mit dem geschundenen Körper war Rang zwölf im Super-G am Sonntag schon fast wieder ein gutes Ergebnis. Vor der Anreise zur WM nach St. Moritz in einer...