"Beine tun weh und Rücken ist steif" Am Tag nach seinem Triumph bei den Australian Open präsentierte Roger Federer am Montag seinen Pokal der Öffentlichkeit in Melbourne. Der nun 18-fache Grand-Slam-Champion hatte offenbar eine kurze Nacht hinter sich. "Ich fühle mich okay, ich bin sehr müde, meine Beine tun wie verrückt weh und mein Rücken ist auch steif, weil er nicht behandelt werden konnte und ich getanzt habe. Jetzt geht's noch. Irgendwann wird die Luft raus sein. Aber es ist ok." Der 35-Jährige schlug im Endspiel der Australian Open den Spanier Rafael Nadal in fünf Sätzen und holte sich so seinen fünften Titel bei dem Turnier. Federer soll noch am Montagabend in die Schweiz zurückfliegen. Nach dem Sieg in Australien ist er in der ATP-Weltrangliste wieder unter die Top Ten zurückgekreht.