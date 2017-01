VfL: Lachend zurück zum Erfolg

Die Mission fürs Heimspiel heute ist klar: Der VfL will gegen den FC Augsburg den vierten Sieg in Folge in der Fußball-Bundesliga einfahren. Eine solche Serie gab’s zuletzt im Februar und März 2015. „Das“, erklärt Josuha Guilavogui, „ist schon lange her.“ Der Franzose ist einer der Schlüsselspieler...