Nach fast 20 Jahren ist ein Japaner wieder Sumo-Großmeister Wenn man alten japanischen Legenden glauben will, dann trugen sogar schon die Götter Sumo-Kämpfe aus. Ganz ohne Zweifel ist der jahrhundertealte Sport eng mit der japanischen Kultur verwoben, doch Sportart Nummer 1 ist der Ringkampf schon lange nicht mehr. Heutzutage sind japanische Sportfans meist der populärsten Sportart, dem Baseball, verfallen. Dennoch sorgte eine Ereignis für landesweite Schlagzeilen und einen Zuschauerauflauf am Meiji-Schrein im Herzen Tokios. Denn nach fast 20 Jahren ist erstmals wieder ein Japaner, der 30-jährige Kisenosato, in den Rang des Yokozunas, der höchste Stufe im Sumo aufgestiegen. Die letzten Jahre hielten vor allem Kolosse aus der Mongolei oder US-Amerikaner aus Hawaii den Titel, und natürlich verehrten die Sumo-Fans aus Japan auch sie. Am Freitag bekam also Kisenosato den Gürtel des Yokozuna ausgehändigt und vollzog ein Ritual vor der jubelnden Menge. Zuvor hatte er beim Neujahrsturnier 14 von 15 Kämpfen gewonnen, und so auch ein Bis zu Kisenosatos Sieg konnte kein einheimischer Sumo-Kämpfer in den letzten rund 10 Jahren eins der großen Turniere gewinnen.