Hoffenheim will auch gegen Leipzig bestehen Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann bewies vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen RB Leipzig schon einmal Ballgefühl. Das wird seine Mannschaft beim Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag in Leipzig auch brauchen. Die Leipziger haben vor eigenem Publikum noch kein Bundesligaspiel verloren. Aber auch die Hoffenheimer sind gut drauf. Tabellen-Dritter nach 17 Spieltagen. Zuletzt gab es einen Auswärtssieg in Augsburg. Darüber, dass einige Kritiker das Spiel Leipzig gegen Hoffenheim als ein Duell der Plastik-Clubs bezeichnen, kann Nagelsmann nur lachen. "Das ist mir völlig egal, also tatsächlich völlig egal. Ich freue mich auf ein Bundesligaspiel, und es wird sicher ein attraktives Spiel. Und ob das El Plastico oder El Gigantissimo oder was auch immer heißt, ist mir eigentlich wurscht." Stürmer Sandro Wagner ist auch gegen Leipzig ein Hoffnungsträger für Nagelsmann. Und das nicht nur wegen seiner Tore, die Wagner regelmäßig schießt: "Ja, ich bin froh, weil er unserer Mannschaft sehr gut tut, was ich immer betone, was seinen Charakter angeht, seinen unglaublichen Siegeswillen, sich immer voll reinzuhängen und auch mal ein Stadion zu mobilisieren, dass sie für uns schreien oder auch gegen uns schreien, das kann ja beides manchmal helfen. Dazu hat er auch nicht gerade wenige Tore gemacht, sondern auch schon welche vorgelegt und ist einfach ein bedeutender Spieler, der aber vor allem uns charakterlich sehr, sehr weiterhilft, den jungen Spielern weiterhilft, sich auf ihren Job als Fußballer zu konzentrieren." In Leipzig haben die Verantwortlichen großen Respekt vor Hoffenheim. Mehr aber auch nicht. Die Leipziger sind nach wie vor Bayern-Jäger Nummer 1. Zuletzt gab es vor heimischen Publikum ein 3:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Möglicherweise wird gegen Hoffenheim die gleiche Mannschaft auflaufen wie gegen Frankfurt.