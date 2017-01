Chapecoense kehrt zurück Ein Regenbogen umrahmte am Mittwoch das Olympiastadion in Rio de Janeiro. In einem Benefizspiel sollten hier die Nationalmannschaften von Brasilien und Kolumbien gegeneinander antreten, in Gedenken an die bei einem Flugzeugabsturz verunglückten Spieler der brasilianischen Erstligamannschaft Chapecoense. BRAZILIAN FAN, JOAO PEDRO SEQUER "Ich bin froh heute dabei zu sein, um an diese Tragödie zu erinnern. Ich war wirklich fertig, als es passierte. Jetzt habe ich Chapecoense wirklich lieben gelernt, ich glaube, sie sind meine zweitliebste Mannschaft." BRAZILIAN FAN, MARCOS PAULO MARTINS "Ich hoffe, es wird ein fröhliches Spiel, mit Jubel und ohne Rangeleien, und auf einen Sieg Brasiliens. Heute bin ich Chape!" Bereits am Wochenende war die neu aufgebaute Mannschaft von Chapecoense im ausverkauften Heimstadion in einem Freundschaftsspiel gegen Palmeiras angetreten. Es war das erste Spiel nachdem das Team im November einen Großteil seiner Spielerletzten Jahres verloren hatte. Auch Überlebende des Flugzeugabsturzes waren anwesend. Die Südamerikanische Fußball-Konföderation hatte Chapecoense im Dezember den Titel der Copa Sudamericana zuerkannt, an dessen Finale die Mannschaft damals nicht mehr teilnehmen konnte. Hinterbliebene der ums Leben gekommenen Spieler nahmen Medaillen und Pokal in einer bewegenden Zeremonie entgegen.