Tennis-„Oma“ ärgert die Stars

Es war ein Moment der großen Gefühle, auch des großen Pathos. Der Moment, an dem ihre unglaubliche Reise vom Himmel in die Hölle und zurück auf dem Centre Court der Australian Open angekommen war, anno 2017. „Gott ist gut“, sagte Mirjana Lucic-Baroni in der Rod Laver-Arena, als die Tennisspielerin...