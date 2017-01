Federer ist zu stark für Mischa Zverev

Dieser Abend des Viertelfinales der Australian Open wird Mischa Zverev nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben, weil er Roger Federer aus nächster Nähe beim Zaubern zusehen durfte. Sicher, er hatte in anderthalb Stunden 1:6, 5:7, 2:6 verloren, aber er konnte stolz auf darauf sein, was er bei diesem...