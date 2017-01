Schröder: Wir wollen aufsteigen

Altkanzler Gerhard Schröder will als neuer Aufsichtsratsvorsitzender daran mitwirken, dass Hannover 96 ins Fußball-Oberhaus zurückkehrt. „Wir wollen wieder in die erste Liga, darum geht es im Kern“, sagte Schröder am Montag in Hannover. „Wenn es gelingt, die aktuellen Spieler zu halten und es zudem...