Kombinierer feiern fünften Dreifacherfolg

Zakopane Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup in Zakopane den Team-Wettbewerb gewonnen. Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag setzten sich vor Polen und Slowenien durch. Zuletzt hatte im Weltcup ein DSV-Quartett am 9. Januar 2016 in Willingen gesiegt. Vor den...