Bamberg siegt klar gegen Istanbul

Istandbul . Mit einer herausragenden Vorstellung hat Brose Bamberg zum Abschluss der Vorrunden-Hinrunde in der Basketball-Euroleague den Anschluss an die Playoff-Plätze geschafft. Der deutsche Meister setzte sich am Freitag klar mit 90:75 bei Galatasaray Istanbul durch und feierte damit den vierten Sieg aus...