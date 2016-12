Deutscher Doppelsieg auf Schalke

„Hoffentlich war die Gans nicht zu fett“, sagte Vanessa Hinz noch kurz vor dem Startschuss bei der World-TeamChallenge. An Weihnachten hatte die 24-jährige Münchnerin noch gar nicht daran gedacht, beim Biathlon-Spektakel auf Schalke an den Start zu gehen. Aber als am Dienstag Franziska Preuß wegen...