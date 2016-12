Der Flugsaurier ist noch lange nicht fertig

Silvester feiern? In der Heimat? Hat Noriaki Kasai schon gemacht, ist allerdings schon ein paar Jahre, pardon: Jahrzehnte her. 1994 auf 1995, da verbrachte der Skisprung-Nomade letztmals den Jahreswechsel in Japan, hatte damals eine Weltcup-Pause eingelegt. Davor und danach ließ es Kasai stets in...