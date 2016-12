Ana Ivanovic verlässt die Tennis-Bühne

Ana Ivanovic hat sich vom Tennis verabschiedet – ohne Wehmut und ganz offenbar im Reinen mit sich selbst. „Es gibt so viel zu feiern“, erklärte die einstige Weltrangliste-Erste und Ehefrau von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger gut gelaunt in einer zweiminütigen Live-Botschaft an die...