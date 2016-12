Jamie Mitchell gewinnt Big-Wave-Contest in Portugal Jubel bei Jamie Mitchell. Der Australier hat am Dienstag den ersten Big-Wave-Contest der World-Surf-League im portugiesischen Nazaré gewonnen. "Was für ein toller Tag! Es ist etwas ganz Besonderes, beim ersten Contest dabei zu sein. Und dann ins Finale zu kommen und sogar zu gewinnen. Es ist unglaublich gerade." Der 39-Jährige setzte sich gegen 23 andere Big Wave Surfer durch. Es galt Wellen von mehr als 10 Metern Höhe zu bezwingen. Das entspricht einem 4-5-stöckigen Gebäude. Der Brasilianer Carlos Burle wurde zweiter. Dicht gefolgt von Joao De Macedo. Der Portugiese wurde dritter. Mitchell kam auf Platz 1 und konnte sich über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Dollar freuen. Den Titel möchte Mitchell nach eigenen Angaben seiner Frau und seiner kleinen Tochter widmen. Sie ist gerade mal 15 Monate alt. Und im Moment in Kalifornien.