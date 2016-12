Letzter Spieltag 2016: RB Leipzig fordert die Bayern heraus

Berlin Am letzten Bundesliga-Spieltag des Jahres fordert Aufsteiger RB Leipzig Bayern München heraus. Das Starensemble von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und das junge Team aus Sachsen liegen mit je 36 Punkten gleichauf. Nach dem Anschlag in Berlin wird das Spiel von Hertha BSC gegen Darmstadt 98 unter besonderen Umständen stattfinden. Mit einem Sieg beim 1. FC Köln will Bayer Leverkusen seine Krise beenden. Der FC Ingolstadt kann gegen den SC Freiburg seinen Aufwärtstrend bestätigen. 1899 Hoffenheim möchte mit einem Sieg gegen Bremen als einziges Team der Liga ungeschlagen bleiben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder