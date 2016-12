Auch die Liga trauert

Die Sportwelt hat mit Anteilnahme, Fassungslosigkeit und Besorgnis auf den Anschlag von Berlin reagiert. Zum Gedenken an die Opfer ordnete die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei den Bundesligaspielen an diesem Dienstag und Mittwoch eine Schweigeminute und Trauerflor an. „Damit möchten wir ein Zeichen...