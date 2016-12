Bundesliga-Spitzenspiel: RB Leipzig muss zum FC Bayern München HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Ralph Hasenhüttl, Trainer RB Leipzig am Montag in Leipzig: "Noch mal: ich kann eines versprechen, egal mit welchem Personal wir dort auflaufen, wir spielen hier nicht elf mal Eins gegen Eins, weil da ist Bayern bestimmt uns in der Qualität überlegen. Sondern wir spielen einmal Elf gegen Elf. Und da geht es darum, wie eine Mannschaft aufdreht. Und da kann ich schon mal eins versprechen, dass wir mutig mit einem klaren Plan und mit viel Selbstvertrauen kommen. Und hoffen, dass wir diesem Spitzenspiel dann auch mit unserer Art zu spielen, gerecht werden." // Ralf Rangnick, Sportdirektor RB Leipzig: "Im Rückblick kann man jetzt einfach sagen - und zwar unabhängig davon, wie jetzt das Spiel am Mittwoch ausgeht - war das ein grandioses Jahr für den gesamten Verein. Für alle, die hier tätig waren und sind, glaube ich ein Jahr, das unvergessen bleiben wird. Und gleichzeitig aber natürlich auch für uns damit versehen auch die Aufgabe, diesen Weg genauso und genauso konsequent weiter zu beschreiten."