Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat das letzte Hinrundenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Die Franken setzten sich am Abend dank eines Last-Minute-Tores von Guido Burgstaller mit 2:1 durch. Hanno Behrens war das 1:0 gelungen, Jacques Zoua glich aus. In der 90. Minute sorgte Torjäger Burgstaller für das Franken-Happy-End.

