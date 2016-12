Norwegen gewinnt die Handball-EM der Frauen

Göteborg Norwegens Handball-Frauen sind zum siebten Mal Europameister. Das Team gewann am Sonntagabend in Göteborg in einem spannenden Finale gegen die Niederlande mit 30:29 (15:15). Überragende Spielerin in der Neuauflage des WM-Endspiels von 2015 war die Norwegerin Nora Mörk, die dank ihrer zwölf Treffer...