Der erste Schritt in die richtige Richtung

Der Ball segelte in den Strafraum, Jeffrey Bruma stieg in die Luft, einen Kopf höher als der Gegenspieler, und wuchtete den Ball mit Urgewalt in die Maschen – diese eine Szene in der 33. Minute sorgte für den versöhnlichen Abschluss eines ganz schwierigen Heimspiel-Jahres aus Sicht des VfL...