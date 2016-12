ADAC kürt Nico Rosberg In der Münchener Zentrale des ADAC hat der Verein auf der diesjährigen SportGala am Samstagabend die erfolgreichsten Motorsportler des Jahres 2016 geehrt. Im Mittelpunkt stand dabei der aktuelle Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Der gebürtige Wiesbadener, der seine Karriere in der Königsklasse direkt nach dem Titelgewinn 2016 für beendet erklärt hatte, wurde zum Motorsportler des Jahres gekürt. Rosberg auf der Gala zu seinen Gefühlen als Weltmeister im zwischenzeitlichen Ruhestand: "Beides fühlt sich einfach super an. Erstmal der WM-Titel, unglaubliche Emotionen, endlich den Kindheitstraum zu erfüllen. Und so fühle ich mich auch. Die Karriere. Ich guck zurück. Alles, alles, was ich erreichen wollte, habe ich jetzt geschafft. Da war auch Monaco zu gewinnen. Das war auch ein sehr wichtiges Ding für mich, mein Heimrennen da und dann halt den WM-Titel. Das ist jetzt schafft. Jetzt kann ich sagen, ich fühle mich total erfüllt. Und es war einfach der perfekte Zeitpunkt für mich jetzt zu sagen, ok, das war's." Und zu seinen Zukunftsplänen äußerte sich der Motorsport-Star noch sehr zurückhaltend: "Noch nichts Konkretes. Aber ja klar, ich brauche die Herausforderung natürlich weiterhin im Leben. Und die werde ich mir suchen - vielleicht in verschiedenen Bereichen. Ich möchte noch im Motorsport involviert sein, in irgendeiner Form. Das wäre schön, weil ich immer noch ein Fan von unserem Sport bin. Und sonst erstmal Familiezeit." Der Deutsche lebt in Monaco und ist im vergangenen Jahr Vater geworden. Bereits sein finnischer Vater Keke Rosberg wurde Weltmeister mit Williams im Jahr 1982.