Fußball-Landesliga

Braunschweig Im Stadtduell beim BSV Ölper muss der TSC Vahdet am Sonnabend (16 Uhr) auf dem Kunstrasen am Biberweg auflaufen. Die Gäste kommen mit der Empfehlung ihres 5:0-Erfolgs beim SV Lengede am vergangenen Wochenende und als Tabellendritter, während der BSV Ölper noch an der 0:2-Niederlage im Derby gegen...