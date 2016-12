Schuster-Rückkehr zu Darmstadt 98 offenbar kein Thema

Darmstadt Eine Rückkehr von Trainer Dirk Schuster zum SV Darmstadt 98 ist für Präsident Rüdiger Fritsch offenbar kein Thema. "Das Gute liegt nicht in der Vergangenheit, das Gute liegt in der Zukunft", sagte Fritsch der Deutschen Presse-Agentur.

Im Umfeld des Fußball-Bundesligisten wird aktuell über ein Comeback des langjährigen Erfolgstrainers spekuliert, weil Schuster seinen Job beim FC Augsburg verlor und die "Lilien" nach der Trennung von Norbert Meier auf Trainersuche sind. Allerdings gingen Schuster und Fritsch im Sommer in einem teils öffentlich ausgetragenen Streit auseinander. Der Trainer hatte sich trotz eines laufenden Vertrags dazu entschieden, den SV Darmstadt nach dem Durchmarsch von der Dritten in die Erste Liga sowie dem Klassenverbleib in der Bundesliga Richtung Augsburg zu verlassen.

Zur Trainersuche sagte Fritsch: Man sei in diesem Prozess weit fortgeschritten. Ob es noch vor Weihnachten eine Entscheidung gebe, stehe aber nicht fest. "Das kann unter Umständen ruckizucki gehen, es kann sich aber auch noch hinziehen. Wir haben gesagt, dass wir zum Trainingsauftakt Anfang Januar einen neuen Trainer haben werden. Und dabei bleibt es", sagte Fritsch.