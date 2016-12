Russischer-Verband akzeptiert WM-Entzug

Moskau Der russische Bob- und Skeletonverband will den Entzug der WM in Sotschi akzeptieren. „Wir sind bereit, für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit und die Einheit unseres Sports dieses Opfer zu bringen“, hieß es in einer Mitteilung des Verbands: „Wir sind der Meinung, dass es immer noch möglich...