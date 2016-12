Letten boykottieren WM in Sotschi wegen Dopings

Berlin Zurück an den Ort, „an dem der olympische Geist gestohlen wurde“? Niemals! Der lettische Skeleton-Verband sparte nicht an deutlichen Worten, als er seinen Boykott der WM in Sotschi im Februar bekanntgab. Die bislang entschlossenste Reaktion auf die neuesten Doping-Enthüllungen des McLaren-Reports...