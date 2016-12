Fußballerinnen erhalten vierfache EM-Prämien

Nyon Der Europäische Fußball-Verband hat das Preisgeld für die Teilnehmer der Frauen-EM 2017 in den Niederlanden beträchtlich erhöht. Im Vergleich zum vorigen Turnier 2013 in Schweden wird die Ausschüttung fast vervierfacht. Nach 2,2 Millionen Euro beim Turnier 2013 werden 2017 in den Niederlanden 8...