Bayern wieder gegen Arsenal

Foto: Laurent Gillieron/dpa

So wurde gestern in Nyon das Achtelfinale der Champions League ausgelost: Die Bayern und Leverkusen müssen am 14. beziehungsweise 21. Februar zunächst zu Hause ran und vorlegen, der BVB tritt erst in Lissabon an und kann das Weiterkommen am 8. März vor eigenem Publikum perfekt machen. Foto: Laurent Gillieron/dpa