HSV-Vorstandschef Beiersdorfer muss für Bruchhagen weichen

Hamburg Fußball-Bundesligist Hamburger SV trennt sich von Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer. Der Aufsichtsrat des Vereins habe einstimmig die Abberufung des 53-jährigen beschlossen. Das teilte der HSV am Abend mit. Den Posten wird ab Mittwoch der frühere Frankfurter Clubchef Heribert Bruchhagen übernehmen. Schon zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und das Fachmagazin "Kicker" über den Wechsel an der Spitze des Tabellen-16. berichtet. Beiersdorfer stand wegen der sportlichen Dauerkrise zuletzt massiv in der Kritik.

