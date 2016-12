BVB-Trainer Tuchel freut sich über ersten Platz nach Gruppenphase O-TON Thomas Tuchel, BVB-Trainer: "Wir sind natürlich sehr glücklich, dass uns dieser Ausgleich noch gelungen ist, und dass wir damit den Gruppensieg erreichen konnten, weil es sehr besonders ist für uns, auch nach 0:2 in Madrid auf diesem Level zurückzukommen, und wir auch das Gefühl haben, dass das nicht unverdient ist für uns. Vorbereitet zu sein, um zum ersten Teil ihrer Frage zu kommen ist eine Sache, aber sich frei zu fühlen auf dem Platz, so im Spiel zu sein, dass Du nicht mehr nachdenken musst, das ist ne andere Sache vor allem hier in Madrid."