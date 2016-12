Warum Becker und Djokovic auseinandergehen

Der Trennungsschmerz nach dem Ende der Geschäftsbeziehung mit Novak Djokovic hält sich bei Boris Becker in Grenzen. Gut gelaunt führt er Ehefrau Lilly in London zum Essen aus, wie Fotos zeigen – und er stürzt sich in die Arbeit. Becker hat schon einen neuen Job. Keinen Tag ist die Nachricht alt, dass er nicht mehr zum Team des serbischen Spitzentennisspielers gehört, da wird bekannt, dass der 49-Jährige bald als TV-Experte bei Eurosport im Einsatz sein wird. Im Januar soll er die Australian Open kommentieren. Doch weshalb lief es nicht mehr zwischen Trainer Becker und Schüler Djokovic? Hier sind vier Gründe, warum die Beziehung keine Zukunft mehr hatte.

1. Ein anderer Mann: Novak Djokovic umgibt sich immer häufiger mit dem Spanier Felipe „Pepe“ Imaz, einem Motivations- und Meditationstrainer, der sich als „göttliches Wesen aus Licht und Liebe“ bezeichnet – und von anderen Guru genannt wird. Wie zu hören ist, soll Boris Becker mit diesem Mann keine gemeinsame Sache machen wollen und deshalb Djokovic gekündigt haben. Bei der ATP-WM, dem letzten Höhepunkt des Tennisjahres, konnten selbst Außenstehende ahnen, dass sich Becker und Imaz wohl niemals zum Feierabendbier verabreden würden. Zu emotionslos ihr Nebeneinander auf der Tribüne. „Ich habe mit Menschen geredet, die mit Imaz zusammengearbeitet haben. Sie sprechen positiv über ihn, auch wenn sein esoterischer Trainingsansatz exotisch anmutet“, sagt Steffen Kirchner. Kirchner ist selbst Motivationstrainer und gehört zu den bekanntesten seiner Art in Deutschland.

2. Die Zeit: Drei Jahre gab es das „Team Beckovic“. Im schnelllebigen Profitennis eine Ewigkeit, so Kirchner. Wahrscheinlich also, dass sich die beiden starken Persönlichkeiten aneinander abgearbeitet haben. Mit der Rolle eines klassischen Trainers habe Beckers Job allerdings von Anfang an nicht viel zu tun gehabt. Jeder Ball gehorcht aufs Wort, wenn Tennisperfektionist Djokovic ihn dirigiert. Da muss kein Becker neben dem Platz stehen. Eher sei es um neue Reize und Impulse gegangen, sagt Kirchner. „Becker war der Coach für den Kopf.“

3. Die Einstellung: 223 Wochen die Nummer eins der Tenniswelt, zwölf Grand-Slam-Titel. Was soll da noch kommen? „Novak Djokovic ist an einem Punkt, an dem er sich die Sinnfrage stellt“, sagt Steffen Kirchner. Mit seinen 29 Jahren suche der Serbe nach etwas Neuem, das eher in der persönlichen Entwicklung als in Ergebnissen liege. Boris Becker habe ihm Werte wie Disziplin und Leidenschaft auf dem Platz vermittelt und ihm beigebracht, das Privatleben dem Erfolg unterzuordnen. „Das ist Djokovic jetzt zu wenig.“

4. Die Persönlichkeiten: Wenn zwei Alphatiere aufeinandertreffen, kann das eine Zeit lang gut gehen – aber irgendwann fallen sie über sich her. So weit ist es bei Djokovic und Becker zwar nicht gekommen, aber sie haben sich auseinandergelebt. Das belegen Sätze wie dieser von Boris Becker: „Novak hat in den vergangenen sechs Monaten nicht so viel Zeit auf dem Trainingsplatz verbracht, wie er hätte tun sollen, und das weiß er.“