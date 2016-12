Lehrstunde von Barça

Nachdem die mitgereisten Fans die Mannschaft mit viel Applaus aufgemuntert hatten, sollten die Spieler des kriselnden Fußball-Bundesligisten gemeinsam mit den Anhängern nach dem 0:4 (0:1) zum Champions-League-Abschied beim FC Barcelona auch noch die Welle machen. Nach der Lehrstunde im Camp Nou bewiesen die Profis von Borussia Mönchengladbach immerhin das richtige Gespür. Yann Sommer, Christoph Kramer und Co schauten sich kurz an, trotteten dann aber in die Kabine. Eine ausgelassene Feier mit den Fans nach dieser mutlosen und in allen Belangen enttäuschenden Vorstellung wäre angesichts der derzeitigen Situation auch völlig deplatziert gewesen.

„Wir müssen uns kurz schütteln und uns dann wieder aufrichten. Wir hätten es gerne besser gemacht. An das Spiel müssen wir ganz schnell einen Haken setzen“, forderte Max Eberl mit Blick auf den Jahresendspurt mit drei wegweisenden Ligaspielen gegen Mainz, in Augsburg und gegen Wolfsburg.

Der Sportdirektor verwunderte in den Katakomben eines der legendärsten Stadien der Welt dann aber mit seiner Aussage, dass die Begegnung beim spanischen Meister nicht den Sinn und Zweck gehabt habe, mit Selbstvertrauen nach Hause zu fahren. Dabei hatten Trainer André Schubert und seine Profis genau das im Vorfeld betont.

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg und dem Absturz auf Platz 13 wollte man in dieser sportlich bedeutungslosen Partie mutig auftreten, ohne Druck Fußball spielen und sich mit einem achtbaren Ergebnis Rückenwind für die anstehenden Aufgaben holen. Dieses Vorhaben ist nicht nur wegen der Gegentreffer von Superstar Lionel Messi (16.) und Arda Turan (50./53./67.) gründlich gescheitert. „Wir haben zu viel Respekt vor dem Gegner gehabt. Wir waren in diesem Stadion zu ehrfürchtig“, stellte Schubert fest. sid